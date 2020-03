Napoli, gli auguri a Gianluca Grava: il responsabile del settore giovanile compie 43 anni

Il Napoli, tramite i propri account social, ha fatto gli auguri di buon compleanno a Gianluca Grava, ex difensore azzurro.

L’attuale responsabile del settore giovanile del club partenopeo compie, oggi, 43 anni. Vanta, in totale, 180 presenze in maglia azzurra, condite da 2 gol, ed è stato tra i protagonisti della doppia promozione dalla Serie C alla Serie A, sotto la guida di Edy Reja.

Tanti auguri di buon compleanno a Gianluca Grava 🎂

Il Responsabile Tecnico del Settore Giovanile compie oggi 43 anni 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/QTvHya35lN — Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 7, 2020

