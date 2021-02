Il Napoli non dimentica i suoi ex calciatori, e nel giorno del compleanno di Edinson Cavani pubblica un messaggio di auguri sui social.

Il “Matador”, che ha militato nel Napoli dal 2010 al 2013, ed è attualmente in forza al Manchester United, compie oggi 34 anni. “Happy birthday Edinson” il messaggio della società, con in aggiunta anche una foto che ritrae l’attaccante uruguaiano in maglia azzurra, con la quale ha realizzato 104 reti in 138 apparizioni.

