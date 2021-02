Napoli-Granada 2-1: le pagelle di 100×100 Napoli

Nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League il Napoli ha affrontato al Diego Armando Maradona gli spagnoli del Granada. Le pagelle di 100×100 Napoli.

GATTUSO: 5 – Il modulo iniziale ha penalizzato la squadra nel compiere un’impresa che era alla portata del Napoli. Dopo il gol è mancata la cattiveria e la convinzione per approfittare della paura del Granada dopo il gol segnato nei primissimi minuti. Squadra che ha inspiegabilmente arretrato il baricentro dando coraggio agli avversari con le solite difficoltà nello sviluppo della manovra. Ha il merito nella ripresa di aver corretto la disposizione in campo della squadra con l’ingresso di Ghoulam.

MERET: 6 – Incolpevole sul gol si è fatto trovare pronto quando chiamato in causa sui cross degli avversari.

MAKSIMOVIC: 5 – Non ha commesso errori particolari ma non è stato neanche il difensore determinato nel fermare le avanzate avversarie.

KOULIBALY: 4 – Commette una serie di incredibili errori anche se poi è bravo a rimediare, il suo nervosismo che non ha certo aiutato la squadra nel finale di partita.

RRAHMANI: 4,5 – Prestazione positiva in fase propositiva, più confusa in fase difensiva. Poteva e doveva essere più attento sul gol del Granada?

DI LORENZO: 4,5 – Spinge molto sulla fascia e lotta come un leone confuso in fase di non possesso, anche lui poco reattivo sul gol degli spagnoli.

FABIAN: 6,5 – Segna il gol della speranza fa girare palla e cerca anche la doppietta, peccato che lo abbia fatto solo nel secondo tempo

BAKAYOKO: 6 – Anche lui gioca un gran secondo tempo, ma il primo tempo?

ELMAS: 4 – Ennesima prestazione deludente condita da un gol fallito che avrebbe cambiato la partita.

ZIELINSKI: 6,5 – Segna subito un gran gol alla Zielinski poi nel primo tempo sparisce dai radar per tornare con belle giocate nella ripresa.

INSIGNE: 4 – Essere il capitano, il riferimento dei compagni, il leader della squadra non significa scendere in campo con la tensione negativa. Da lui tutti si aspettavano la lucidità della giocata che avrebbe fatto la differenza e invece è stato l’anello debole nella rifinitura. Peccato per la traversa sulla punizione.

POLITANO: 5 – Tanto impegno ma anche tanta confusione e poca efficacia nelle sue azioni.

GHOULAM (dal 46′ al posto di Maksimovic): 6,5 – Il suo ingresso in campo ha cambiato l’inerzia della partita, entrato subito in partita si è proposto con intelligenza sulla fascia con giocate anche interessanti, peccato che il portiere gli abbia negato il gol del 3-1.

MERTENS (dal 59′ al posto di Elmas): 5 – Ha provato ad essere l’uomo in più per completare la rimonta, ma si vede che è fermo da molto tempo.

ARBITRO SIEBERT (Germania): 6 – Sbaglia diverse valutazioni ma usa lo stesso metro di giudizio senza fare torti a nessuno, bravo a tenere in pugno la partita nei momenti di particolare nervosismo.

