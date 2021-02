Napoli-Granada, la formazione ufficiale degli azzurri: Gattuso sceglie il 3-4-1-2

Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha annunciato la formazione ufficiale scelta per la gara di Europa League contro il Granada.

Nonostante le numerose assenze, gli azzurri dovranno recuperare il 2-0 subito nella gara d’andata, per ottenere la qualificazione agli ottavi di finale. Cambio modulo per l’allenatore calabrese, che opta per un 3-4-1-2, con Zielinski alle spalle di Insigne e Politano ed Elmas nel ruolo di esterno sinistro.

Napoli (3-4-1-2): Meret, Rrahmani, Maksimovic, Koulibaly, Di Lorenzo, Fabian, Bakayoko, Elmas, Zielinski, Insigne, Politano.

