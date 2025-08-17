Napoli: Gutierrez fissata le visite mediche

Gutierrez è di fatto un calciatore del Napoli
Fissate per lunedì 18 le visite mediche
A riferirlo il Corriere dello Sport
Il cordoglio del Presidente De Laurentiis e della SSC Napoli per la scomparsa di Pippo Baudo
Buon compleanno Jannik! E lui si regala la finale di Cincinnati
Lobotka:”La Champions mi è mancata. Difendere lo scudetto? Meglio pensare come vincerne un altro”.
Sky: Cheddira e Zanoli la spuntano i bianconeri
Juanlu Sanchez: il Siviglia non ha ancora detto si
Andy Diouf: cifre e note. Interessa molto al Napoli
Il Napoli ha messo nel mirino il centrocampista francese Andy Diouf
Politano: “Noi dobbiamo solo cercare di dare il massimo, poi il mister decide chi gioca ed in che modo”
Per Romelu Lukaku risentimento quadricipite coscia sx
Live: Napoli-Olympiacos: vince il Napoli, gol di Politano e Lucca. Accorciano gli ospiti nel recupero (2-0, 16′ Politano, 52′ Lucca, 91′ Chiquinho)