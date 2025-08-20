Calciatori del Napoli

Napoli: Gutierrez si presenta

Pubblicato il

Miguel Gutierrez si presenta ai tifosi del Napoli attraverso questo video condiviso sui canali del club

Mai avuto dubbi dopo la chiamata del Napoli di cui apprezza tutto.

Si definisce un calciatore moderno capace di adattarsi alle varie situazioni di gioco e punta il più in alto possibile

 

