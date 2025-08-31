Calciatori del Napoli

Napoli: Hojlund che percentuale realizzativa!

I dati Opta su Hojlund svelano tutte le sue capacità realizzative… non ‘Rigorose’

 

Tra i giocatori dei maggiori cinque tornei europei (all comps) che dalla stagione 23/24 ad oggi hanno realizzato il 100% delle proprie reti senza ricorrere ai calci di rigore, Rasmus Hojlund è quello con la migliore percentuale realizzativa (23% – minimo 20 reti). Bomber.

