Napoli, Hysaj andrà via: è Tsimikas il primo nome per la fascia

L’emittente satellitare Sky Sport fa il punto sul mercato del Napoli che, vista la probabile partenza di Hysaj, si getterà alla ricerca di un terzino.

L’albanese ha sempre rappresentato una valida alternativa sia sulla corsia destra che su quella mancina, per questo il ds Giuntoli cercherà un jolly in grado di giocare su entrambe le fasce: il preferito è Kostas Tsimikas, di proprietà dell’Olympiacos. Il 23enne greco era stato preso in considerazione già a gennaio come alternativa a Mario Rui: ora il Napoli è sempre più convinto di puntare su di lui.

