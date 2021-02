Napoli, i convocati per il match con il Granada: solo 14 gli elementi a disposizione di Gattuso

Emergenza totale per il Napoli in vista dell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, che vedrà gli azzurri in scena, domani sera, a Granada.

Il tecnico Gennaro Gattuso, infatti, potrà contare esclusivamente su 14 calciatori, viste le tante defezioni delle ultime settimane, sia per infortunio, come nel caso, ad esempio, di Mertens e Demme, sia per Covid (vedi Koulibaly e Ghoulam). L’allenatore calabrese, dunque, è stato costretto a pescare dalla Primavera e ha aggregato ben sei giovani alla prima squadra.

Questa la lista completa dei convocati:

Meret, Contini, Idasiak (maglia 46), Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Osimhen, Politano, Insigne, Cioffi (58), Costanzo (maglia 38), Zedadka (maglia 3), D’Agostino (maglia 56), Labriola (maglia 61).

