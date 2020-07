Napoli, i convocati per il Sassuolo: riposo per Mario Rui

Il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, ha diramato la lista dei convocati per la gara di questa sera, contro il Sassuolo allo stadio San Paolo.

Non convocato Mario Rui, come spiegato da una nota pubblicata dal Napoli sul proprio sito: ““Non saranno del match Llorente e Mario Rui. Quest’ultimo tenuto a riposo in vista dei molteplici impegni”.

Questa la lista completa:

Ospina. Meret, Karnezis, Di Lorenzo, Manolas, Malcuit, Luperto, Ghoulam, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj, Allan, Zielinski, Elmas, Younes, Fabian Ruiz, Demme, Lobotka, Callejon, Lozano, Insigne, Mertens, Milik, Politano.

Comments

comments