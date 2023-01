Napoli, i convocati per la Cremonese. Out Kvaratskhelia per sindrome influenzale. Out anche Demme

Il Napoli rende nota la lista dei convocati per la sfida di Coppa Italia di questa sera contro la Cremonese al Maradona.

“La squadra ha svolto attivazione e risveglio muscolare in palestra. Kvaratskhelia non si è allenato per sindrome influenzale e non prenderà parte alla gara di questa sera. Demme non ha svolto l’allenamento e non sarà tra i convocati per la nascita della figlia. A Diego e a sua moglie i migliori auguri da parte di tutto il Napoli”.

Comments

comments