Napoli, i convocati per la sfida contro la Sampdoria: ci sono Fabian e Tuanzebe!

Il Napoli, tramite il proprio sito ufficiale, ha diramato la lista dei convocati per la gara casalinga, in programma oggi alle 16:30, contro la Sampdoria.

Luciano Spalletti, ancora assente in quanto positivo al Covid-19, recupera Fabian Ruiz e chiama subito, per la prima volta, Axel Tuanzebe, nuovo difensore azzurro, arrivato ieri e con un solo allenamento nelle gambe. Anche stavolta, proprio come successo contro la Juventus, aggregati quattro giovani della Primavera, Idasiak, Costanzo, Vergara e Cioffi.

Questo l’elenco completo:

Ospina, Idasiak, Marfella, Costanzo, Di Lorenzo, Juan Jesus, Ghoulam, Rrahmani, Tuanzebe, Zanoli, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Vergara, Cioffi, Insigne, Mertens, Petagna, Politano.

