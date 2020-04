Tanta solidarietà in casa Napoli dove i giocatori sono venuti incontro ai dipendenti in cassa integrazione.

Davvero un gesto signorile dei giocatori azzurri che hanno deciso di supportare con una colletta i dipendenti del club finiti in cassa integrazione in questo periodo di stop forzato per via dell’emergenza coronavirus.

Un aiuto semplice che permetterà a molte famiglie di vivere l’emergenza in modo più sereno.

