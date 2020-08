Napoli, i Nazionali lasceranno il ritiro dopo il triangolare. Con due eccezioni

Sono 9 i giocatori del Napoli convocati dalle rispettive Nazionali per le partite di Nations League, e quasi tutti lasceranno il ritiro dopo il triangolare di questa sera.

In particolare, a parte Insigne e Meret, tutti lasceranno il ritiro azzurro di Castel Di Sangro dopo il triangolare che si disputerà questa sera. Di Lorenzo, Fabiàn, Milik, Zielinski, Mertens, Maksimovic e Mario Rui, quindi, in serata lasceranno il Napoli ed il ritiro per raggiungere le rispettive Nazionali.

Due le eccezioni a queste partenze: Insigne e Meret. I due italiani, infatti, partiranno per gli impegni con la Nazionale solo domani mattina.

