Napoli: I prezzi dei biglietti per campionato e Champions

PREZZI
I prezzi per Napoli vs Pisa eNapoli vs Genoa saranno i seguenti:
|
Settore
|
Intero Fidelity
|
Intero Vendita Libera
|
CURVE INFERIORI
|
30,00 €
|
35,00 €
|
CURVE SUPERIORI
|
45,00 €
|
50,00 €
|
DISTINTI INFERIORI
|
60,00 €
|
70,00 €
|
DISTINTI SUPERIORI
|
80,00 €
|
90,00 €
|
DISTINTI SUPERIORI PREMIUM
|
90,00 €
|
100,00 €
|
TRIBUNA NISIDA
|
95,00 €
|
105,00 €
|
TRIBUNA POSILLIPO
|
120,00 €
|
135,00 €
|
TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM
|
135,00 €
|
150,00 €
I prezzi per Napoli vs Sporting CP saranno i seguenti:
|Settore
|FASE 1 E 2
|FASE 3
|CURVE INFERIORI
|35,00 €
|40,00 €
|CURVE SUPERIORI
|50,00 €
|55,00 €
|DISTINTI INFERIORI
|65,00 €
|80,00 €
|DISTINTI SUPERIORI
|80,00 €
|95,00 €
|DISTINTI SUPERIORI PREMIUM
|95,00 €
|110,00 €
|TRIBUNA NISIDA
|100,00 €
|120,00 €
|TRIBUNA POSILLIPO
|125,00 €
|145,00 €
|TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM
|140,00 €
|165,00 €
per ulteriori info, offerte e ingressi disabili e family cliccare qui
https://sscnapoli.it/i-prossimi-impegni-del-napoli-al-maradona-info-biglietti-pisa-sporting-lisbona-e-genoa