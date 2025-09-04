Napoli

Napoli: I prezzi dei biglietti per campionato e Champions

PREZZI

I prezzi per Napoli vs Pisa eNapoli vs Genoa saranno i seguenti:

Settore

Intero Fidelity

Intero Vendita Libera

CURVE INFERIORI

30,00 €

35,00 €

CURVE SUPERIORI

45,00 €

50,00 €

DISTINTI INFERIORI

60,00 €

70,00 €

DISTINTI SUPERIORI

80,00 €

90,00 €

DISTINTI SUPERIORI PREMIUM

90,00 €

100,00 €

TRIBUNA NISIDA

95,00 €

105,00 €

TRIBUNA POSILLIPO

120,00 €

135,00 €

TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM

135,00 €

150,00 €

 

 

I prezzi per Napoli vs Sporting CP saranno i seguenti:

Settore FASE 1 E 2 FASE 3
CURVE INFERIORI 35,00 € 40,00 €
CURVE SUPERIORI 50,00 € 55,00 €
DISTINTI INFERIORI 65,00 € 80,00 €
DISTINTI SUPERIORI 80,00 € 95,00 €
DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 95,00 € 110,00 €
TRIBUNA NISIDA 100,00 € 120,00 €
TRIBUNA POSILLIPO 125,00 € 145,00 €
TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 140,00 € 165,00 €

 

 

per ulteriori info, offerte e ingressi disabili e family cliccare qui

https://sscnapoli.it/i-prossimi-impegni-del-napoli-al-maradona-info-biglietti-pisa-sporting-lisbona-e-genoa

