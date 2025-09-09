Napoli

Napoli: I ragazzi sono( quasi) tutti a casa.

Pubblicato il

Gli azzurri proseguono gli allenamenti al SSC Napoli Training Center in vista del prossimo match di campionato contro la Fiorentina, sabato alle 20:45 allo stadio Artemio Franchi.

De Bruyne, Hojlund, Lang, Lobotka e Olivera sono rientrati dagli impegni con le nazionali.

Nella seduta pomeridiana la squadra si è divisa in due gruppi: coloro che sono rientrati dalle competizioni internazionali hanno svolto una sessione di recupero ed esercizi basati sulla forza.

Lavoro di forza e parte tecnica per il resto del gruppo.

