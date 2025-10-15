Napoli

Napoli: I ragazzi sono tornati tutti a casa.

Pubblicato il

SSC Napoli Training Center-

Gli azzurri proseguono gli allenamenti in vista del prossimo match,

sabato alle 18:00, contro il Torino. Nella seduta pomeridiana il gruppo ha svolto un lavoro tecnico-tattico.

Sono rientrati tutti i calciatori impegnati con le rispettive nazionali.

Comments

comments

Articoli simili:,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top