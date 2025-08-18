Napoli

Napoli i report degli allenamenti odierni

Pubblicato il

SSC Napoli Training Center- Il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti

in vista del debutto in campionato contro il Sassuolo.

Doppia seduta per gli azzurri: in mattinata lavoro tecnico di attivazione, mentre nel pomeriggio il gruppo ha svolto un lavoro fisico ad alta intensità.

