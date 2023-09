Napoli, i risultati dei tre calciatori impegnati con le Nazionali: vittorie per Osimhen e Lindstrom, sconfitto Zielinski

I tre calciatori del Napoli Victor Osimhen, Jesper Lindstrom e Piotr Zielinski sono stati impegnati con le rispettive Nazionali.

Osimhen scatenato con la Nigeria

Vittoria nel pomeriggio per Victor Osimhen che segna una tripletta nel 6-0 della Nigeria contro Sao Tome e Principe. Con il 20 gol in 26 partite giocate, l’attaccante del Napoli è diventato anche il miglior marcatore della storia della sua Nazionale. Con questa vittoria la Nigeria chiude in testa il Girone A di qualificazione alla prossima Coppa d’Africa che si terrà questo gennaio e che vedrà in Osimhen uno dei suoi principali protagonisti.

Lindstrom vince con la Danimarca

Vittoria anche per Jesper Lindstrom con la sua Danimarca che vince l’importante scontro diretto del Girone H contro la Finlandia. Decide il gol di Hojbjerg mentre l’attaccante azzurro è rimasto in campo per soli 45 minuti.

Zielinski sconfitto con la Polonia

Sconfitta, invece, per la Polonia di Zielinski che perde 2-0 a Tirana contro l’Albania e complica terribilmente il suo percorso verso la qualificazione all’Europeo. Il centrocampista azzurro in campo tutta la partita.

