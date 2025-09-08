Calciatori del Napoli

Napoli: I tempi di recupero di Rrahmani

Rrahmani rientrato a Napoli si è sottoposto oggi ad ulteriori accertamenti 

che hanno definito la diagnosi: lesione di basso grado al bicipite femorale

Salterà la prossima a Firenze e il City

pitrwbbe rientrare per il Pisa

