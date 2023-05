Napoli, il 1 giugno l’evento AI FOR WELL-BEING per la realizzazione di una “seduta intelligente”.

Il primo giugno 2023 alle ore 11, presso il Centro Congressi in via Partenope, si terrà l’evento AI FOR WELL-BEING organizzato da SIMAR Labs e dal Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione (DIETI) dell’Università di Napoli Federico II. L’evento dà il via simbolico alle attività di consulenza che vedono SIMAR Labs e DIETI impegnati per la realizzazione di una “seduta intelligente” in grado di analizzare in modo non invasivo lo stato dei soggetti, migliorandone vari aspetti del benessere.