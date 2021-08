Napoli, il Chelsea continua a chiedere 20 mln per Emerson: possibile occasione last minute?

Resta Emerson Palmieri il principale obiettivo del Napoli per rinforzare la corsia sinistra di difesa, rimasta orfana di Elseid Hysaj.

Il terzino del Chelsea piace tantissimo a Luciano Spalletti, con il quale ha lavorato durante la sua avventura alla Roma, ma il principale intoppo resta la formula, visto che il club londinese intende privarsene solo a titolo definitivo e non in prestito, come invece vorrebbero gli azzurri, anche a causa di un contratto in scadenza a giugno 2022. I Blues chiedono 20 milioni per cedere l’italo-brasiliano, fresco campione d’Europa con la Nazionale, ma, secondo il Corriere dello Sport, l’affare potrebbe sbloccarsi nelle ultime settimane di calciomercato.

