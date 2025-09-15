Napoli

Napoli: Il club comunica tutte le informazioni utili per i tifosi a Manchester.

Pubblicato il

La SSC Napoli, in occasione del match di UEFA Champions League in programma all’Etihad Stadium tra il Manchester City ed il Napoli, invita i propri tifosi a visionare le informazioni sulla sicurezza,

contenenti le procedure di accesso, il regolamento d’uso dello stadio e la lista degli oggetti e comportamenti vietati.

Il punto di incontro per i tifosi del Napoli, predisposto dalla Polizia locale è presso Shambles Square, nel centro di Manchester.

Si raccomanda di osservare i suggerimenti forniti dalla Polizia locale e le indicazioni relative al punto di incontro per i tifosi del Napoli.

Informativa tifoseria ospite- Manchester City-Napoli

