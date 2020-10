Napoli, il commento sul sito ufficiale: “Carattere ed intensità per il primo successo in Europa League”

Dopo la vittoria sulla Real Sociedad, la SSC Napoli ha commentato, come sempre, la prova degli azzurri, sul proprio sito web.



“L’urlo azzurro si leva più alto dell’orgoglio basco. Il Napoli vince in terra iberica con un gol di Politano poco prima che scocchi l’ora di gioco. Un “golazo”, come amano definirlo nel gergo spagnolo, che si infila terra-aria sotto la traversa. E’ un Napoli che risponde alla pervicacia basca con carattere ed intensità che tengono alto il vigore fisico alimentando il tasso tecnico di cui gli azzurri sanno fare bella mostra nei momenti topici della serata. Un successo di personalità e di tecnica che restituisce al Napoli la prima vittoria in Europa League dopo la sfida di esordio tutta possesso e poca sorte contro gli olandesi atipici. Adesso si ritorna in campionato in questo rutilante itinerario senza soste. Domenica al San Paolo c’è il Sassuolo per una sfida che ha il gusto avvincente e suggestivo dell’alta quota…”.

