Napoli, il commento sul sito web: “4-0 al Pescara e nessun gol subito in tre amichevoli”

Il Napoli, come di consueto, ha pubblicato sul proprio sito web il commento della gara amichevole giocata oggi contro il Pescara.

“Il Napoli vince la terza amichevole stagionale e bagna l’esordio al San Paolo battendo il Pescara per 4-0. Segnano Zielinski, Ciciretti, Mertens e Petagna. Proprio il nuovo attaccante azzurro al suo debutto firma due assist e un gol in 20 minuti d’ingresso e certifica il suo contributo prezioso nell’economia del bilancio di prolificità, già ben avviato dalle due triplette scorse di Osimhen. Buone indicazioni in avanti, ma dato particolarmente significativo soprattutto dietro considerando che in tre gare, ancorchè di relativo cabotaggio, il Napoli non ha subìto gol. Annotazione non trascurabile e comunque sempre foriera di positività. Il tempo di affidarsi al ristoro di un paio di notti di riposo e poi si riparte col quarto test estivo, questa volta di cornice internazionale a Lisbona domenica contro lo Sporting”.

