Napoli, il commento ufficiale: “Qualificazione in 30′. Ora il Parma, senza sosta”

La SSC Napoli, come di consueto, ha rilasciato il commento ufficiale sul proprio sito web dopo la vittoria contro lo Spezia.

“Il Napoli batte lo Spezia per 4-2 e va in semifinale di Coppa Italia. La partita parte a razzo e le stelle sono tutte azzurre. In mezzora il Napoli mette le cose in chiaro e la qualificazione nel cassetto. Koulibaly apre la serata dopo 5 minuti. Sulla sua scia del K2 va Lozano, ormai specializzato in gol che rievocano il suo “meme” Speedy Gonzales, che segna dopo 10 minuti grazie a una accelerazione superba. Politano scocca il segnale orario del 30′ infilando il 3-0. Chiude tempo e discussione Elmas con un diagonale preciso e potente. Nella ripresa legittimo e apprezzabile scatto d’orgoglio dello Spezia che accorcia fino al 4-2, ma la distanza di sicurezza è a prova di frenata per il Napoli che amministra e supera il turno. Adesso c’è l’Atalanta in semifinale già la prossima settimana. Ma prima arriva il Parma in campionato, domenica al Maradona. Una agenda ricca di appuntamenti per un altro mese di emozioni senza sosta…”.

