Napoli, il commento ufficiale sul sito del club: “Messico e nuvole nel cielo della via Emilia, Lozano marchia a fuoco la notte del Dall’Ara”

Il Napoli, come di consueto avviene al termine di ogni partita, ha commentato, sul proprio sito ufficiale, l’esito della sfida esterna contro il Bologna.

“Messico e Nuvole appaiono in pieno gennaio nel cielo della Via Emilia. Il volto Tolteco di Hirving Lozano marchia a fuoco la notte del Dall’Ara. La doppietta del Chucky decide il match contro il Bologna e rilancia il Napoli verso l’attico del campionato. Un gol di sinistro, uno di destro, entrambi con inserimenti da attaccante rapace. Lozano si prende la copertina di questo monday show con una performance da caratteri cubitali. Il Napoli comanda al dall’Ara e non trema mai. Azzurri autorevoli e padroni del campo. E’ la notte magica del Chucky Lozano. Messico e Nuvole nel cielo di Piazza Grande”.

