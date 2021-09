Lutto in casa Napoli, in particolare per l’allenatore in seconda, Marco Domenichini, per la scomparsa della madre.

Il club, con un comunicato ufficiale, ha espresso la sua vicinanza allo storico vice di Luciano Spalletti: “Il Presidente Aurelio De Laurentiis, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSC Napoli abbracciano Marco Domenichini per la scomparsa della madre”.

Comments

comments