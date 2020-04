Napoli, il cordoglio per la scomparsa dell’ex azzurro Vendrame

Il Napoli ha espresso, tramite social, il suo cordoglio per la scomparsa, all’età di 72 anni, dell’ex calciatore Ezio Vendrame.

Di ruolo centrocampista, si è spento dopo una lunga malattia. Messosi in mostra con la maglia del Lanerossi Vicenza, che indossò per tre stagioni, fu acquistato nel 1974 dal Napoli ma andò via dopo appena un anno per incomprensioni con l’allora allenatore azzurro Luis Vinicio. Ricordato come uno dei più grandi talenti inespressi della storia del calcio italiano, fu ugualmente amatissimo dai tifosi vicentini per il fare scanzonato e il look da hippy.

“La società si unisce al dolore della famiglia Vendrame per la scomparsa del caro Ezio. Giocatore di grande estro e genialità, vestì la maglia azzurra negli anni settanta”, questo il messaggio del Napoli sulla propria pagina Twitter.

