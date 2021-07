Napoli, il dottor Landolfi entra ufficialmente a far parte dello staff medico

Nuovo arrivo nello staff medico del Napoli, che accoglie l’ingresso del dottor Raffaele Landolfi, ex direttore della medicina interna del Policlinico Gemelli.

L’annuncio è stato dato pochi minuti prima della conferenza stampa di Luciano Spalletti, con lo stesso Landolfi presente nella sala stampa del centro sportivo di Castel Volturno. Queste le sue prime parole: “Il mio compito sarà quello di espandere la collaborazione dello staff medico con strutture italiane e internazionali, in un percorso di crescita. Con il Napoli esistono una serie di problematiche e di raccolta dati, una quantià impressionante. Per ogni calciatore, in due anni di attività, ci sono tutti i dati di performance, analizzati da esperti di big data, per capire i parametri in grado di prevedere un infortunio o di analizzare un calo di rendimento. Il Napoli avrà un centro apposito per analizzare questa enorme quantità di dati”.

