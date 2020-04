Napoli, il futuro di Milik è in bilico: l’ago della bilancia è Mertens

L’edizione odierna del Corriere dello Sport parla del futuro dell’attaccante del Napoli, Arkadiusz Milik, legato a doppio filo a quello di Dries Mertens.

Il belga sembrava essere ad un passo dal rinnovo di contratto ma la società azzurra è ancora in attesa di una risposta da parte di Ciro. Al contempo, nelle ultime settimane, si è fatta sempre più largo l’ipotesi di un addio del polacco a fine stagione, visto il mancato accordo per il prolungamento del contratto, in scadenza nel 2021.

Tuttavia, è proprio Mertens l’ago della bilancia: qualora l’ex PSV dovesse decidere di non proseguire la sua avventura in azzurro, il Napoli potrebbe decidere di trattenere Milik tornando a discutere con lui il rinnovo.

