Napoli, il Genoa interessato a Zanoli

Nell’edizione odierna de Il Secolo XIX, il quotidiano fa sapere che il Genoa sarebbe interessato a Alessandro Zanoli.

La società rossoblu ha messo nel mirino Alessandro Zanoli come rinforzo per la propria difesa. L’esterno arriverà in Liguria non appena il Napoli chiuderà per un sostituto. Per l’attacco, invece, il Grifone starebbe puntando forte su Lorenzo Colombo. L’attaccante di proprietà del Milan è reduce da un’ottima stagione con il Lecce e potrebbe essere l’elemento giusto per l’attacco.

