Fabian Ruiz, il maratoneta che non ti aspetti. Il calciatore del Napoli è nella Top 10 dei giocatori che percorrono in media più chilometri in Serie A.

Il centrocampista spagnolo ha percorso in media 11,206 km ed è decimo in questa speciale classifica. Subito dopo Fabian Ruiz ci sono anche Di Lorenzo e Demme rispettivamente al 12 e al 18 posto.

