Napoli, il piano per arrivare a Grillitsch: Giuntoli vuole approfittare del contratto in scadenza

Florian Grillitsch, centrocampista dell’Hoffenheim, è il nuovo obiettivo di mercato del Napoli, che intende rinforzarsi in mediana.

L’austriaco, di recente impegnato agli Europei con la sua Nazionale, ha un contratto in scadenza a giugno del 2022, e proprio su questo vorrebbe far leva il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli, per cercare di accaparrarselo a un prezzo ragionevole. Secondo la Gazzetta dello Sport: “Il ragazzo ha il contratto in scadenza a giugno prossimo, condizione che il Napoli vorrà far valere dinanzi alla pretesa dei tedeschi che per cederlo vorrebbero tra i 15 e i 18 milioni di euro. Si tratta di una cifra improbabile, soprattutto per la questione temporale dell’accordo tra l’Hoffenheim e il giocatore. Giuntoli vorrebbe assicurarselo offrendo non più di 8 milioni”.

