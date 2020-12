Domani alle ore 18 il Napoli riprende il suo cammino nel campionato di Serie A sfidando il Crotone allo Stadio Ezio Scida.

Gli azzurri si alleneranno oggi a partire dalle ore 14 al Centro Tecnico di Castel Volturno. Dopo la conclusione dell’allenamento è prevista la partenza della squadra per Crotone, in aereo, per la sfida di domani pomeriggio.

Comments

comments