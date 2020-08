Napoli, il programma della partenza per Barcellona

Kiss Kiss Napoli, emittente radiofonica ufficiale del Calcio Napoli, ha fornito gli ultimi dettagli sulla partenza della squadra azzurra per Barcellona.

I ragazzi di Gattuso disputeranno, sabato, in Catalogna, la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, dopo l’1-1 dell’andata. Il Napoli andrà in ritiro domani sera, per poi svolgere, venerdì, un allenamento di rifinitura presso lo stadio San Paolo. Successivamente, ci sarà, dall’aeroporto di Capodichino, la partenza per Barcellona, con un charter privato. Una volta atterrati in Spagna, un bus condurrà la squadra in hotel, mentre Gattuso, un calciatore e i responsabili della comunicazione verranno prelevati da un van e accompagnati al Camp Nou per la conferenza stampa, in programma alle 18:30.

