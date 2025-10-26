Napoli: Il punto sugli infortunati

Una vittoria straordinaria quella del Napoli ma non si ferma l’emorragia di infortuni

Oltre al lungo degente Lukaku ed a Lobotka che si rivedrà dopo la prossima sosta,

sono ancora fuori Rrahmani e Hojlund ai quali ieri si è aggiunto

De Bruyne e sul finale, anche Neres.

L’infortunio di Kevin appare grave e verrà valutato nelle prossime ore perché devono passarne almeno 48 per avere una diagnosi precisa.

Il belga preoccupa anche perché in passato ha già sofferto di problemi muscolari al bicipite femorale di quella gamba.

Neres sembra essere uscito per prevenzione dopo crampi ma è da valutare anche lui.

Comments

comments