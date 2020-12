Napoli, il punto sugli infortuni di Osimhen, Lozano, Koulibaly e Mertens

Facciamo il punto sugli infortunati del Napoli in un momento di particolare emergenza per gli azzurri ufficialmente in ritiro.

Osimhen continua la riabilitazione in Belgio e tornerà a Napoli durante la sosta per rimettersi a disposizione della società.

Lozano sarà abile per la ripresa del campionato il 3 gennaio, l’infortunio non gravissimo ma la contusione è importante e dovrebbe rientrare comunque per la prima del nuovo anno a meno di miracoli.

Mertens lavora per essere disponibile a gennaio, si spera prima della SuperCoppa.

Koulibaly verrà valutato ad inizio 2021.

