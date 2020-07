Napoli, il punto sulla trattativa con il Lille per Osimhen

Il Napoli sta cercando lo sprint finale per trovare la fumata bianca nella trattativa con il Lille per l’acquisto di Victor Osimhen.

Così come gli azzurri, anche il club francese ha fretta di concludere, in particolare per motivi di bilancio, ed anche il ragazzo è d’accordo. La giornata di ieri è servita per conoscere il nuovo procuratore del nigeriano, William d’Avila, e chiudere praticamente l’affaire.

Le cifre girate nella giornata di ieri riguardavano la possibilità di inserire il cartellino di Adam Ounas nella trattativa, ma senza contropartite l’acquisto si concluderà pagando circa 60 milioni (50 e 10 di bonus facilmente raggiungibili). La giovane età del calciatore e la liquidità del Napoli rendono efficace l’acquisizione anche da un punto di vista economico, nonostante tante voci: addirittura un prestigioso organo di informazione francese aveva raccontato l’assurda storia di una riduzione di ingaggio di Gattuso per contribuire al pagamento del cartellino. Il prossimo step resta solo quello delle firme, dopo le rituali visite mediche, dopodiché Osimhen si aggregherà ai suoi nuovi compagni a Castel di Sangro.

