Napoli: Il report allenamento

SSC Napoli Training Center-

Gli azzurri riprendono gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato contro l’Atalanta,

sabato alle 20:45 allo stadio Maradona.

Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana, effettuando un lavoro fisico e successivamente una parte tecnico-tattica.

