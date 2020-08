Napoli, il report: ancora terapie, lavoro in palestra ed in campo per Insigne

Il Napoli ha pubblicato il report ufficiale dell’allenamento svolto dalla squadra questa mattina a Castel Volturno, in vista della sfida contro il Barcellona.

A seguire il report ufficiale:

“Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Barcellona per gli ottavi di ritorno di Champions League in programma sabato al Camp Nou (ore 21). La squadra ha iniziato la seduta con riscaldamento tecnico e attivazione col pallone.

Successivamente partitina a campo ridotto. Insigne ha svolto terapie, parte del lavoro in palestra e parte in campo con la squadra.”

