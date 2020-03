Napoli, il report da Castelvolturno: palestra per Milik, Llorente e Younes. Parte in campo per Koulibaly

Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico di Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro l’Inter al San Paolo per il ritorno della semifinale di Coppa Italia.

La squadra si è allenata sul campo 3 iniziando la sessione con una fase di attivazione a secco e lavoro aerobico.

Successivamente seduta tecnica di posizionamento in campo e lavoro finalizzato al possesso palla.

Chiusura con partitina a campo ridotto.

Lavoro in palestra e in campo per Malcuit e Koulibaly. Milik, Llorente e Younes hanno svolto lavoro in palestra.

