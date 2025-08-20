Napoli

Napoli: il report del 20 agosto

Il Napoli continua la preparazione in vista della prima giornata di campionato,

in programma sabato 23 agosto alle 18:30, al Mapei Stadium, contro il Sassuolo.

Gli azzurri si sono allenati al mattino al SSC Napoli Training Center svolgendo una seduta tecnico-tattica. Gutierrez ha effettuato lavoro differenziato, proseguendo il suo iter riabilitativo.

