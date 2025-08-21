Napoli

Napoli: Il report del 21 agosto

Pubblicato il

SSC Napoli Training Center- Meno due all’esordio in campionato.

Gli azzurri continuano la preparazione al match del Mapei Stadium contro il Sassuolo, prima giornata di Serie A.

Il gruppo ha svolto lavoro tattico e successivamente esercizi finalizzati alla velocità.

