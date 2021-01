Napoli, il report del primo allenamento del 2021: lavoro in palestra per gli azzurri

Il Napoli ha svolto, nel pomeriggio, la prima sessione di allenamento del 2021, in vista del prossimo impegno di campionato contro il Cagliari.

Questo il report pubblicato sul sito ufficiale: “Prima seduta del 2021 per il Napoli, questo pomeriggio, al Training Center. Gli azzurri preparano la ripresa del campionato in programma domenica con Cagliari-Napoli alle ore 15. La squadra si è allenata in palestra iniziando la sessione con lavoro di scarico. Successivamente esercizi di “core” e allungamento. Koulibaly ha svolto terapie, lavoro in palestra e allenamento personalizzato in campo”.

