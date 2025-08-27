Napoli

Napoli: il report dell’allenamento del 27 agosto

Pubblicato il

SSC Napoli Training Center- Il Napoli continua gli allenamenti in vista della seconda giornata di campionato,

sabato alle 20:45 al Maradona contro il Cagliari.

Nella seduta mattutina gli azzurri hanno svolto lavoro tecnico-tattico e successivamente una partitina.

Comments

comments

Articoli simili:,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top