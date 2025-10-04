Napoli

Napoli: Il report della seduta odierna

Pubblicato il

Meno uno a Napoli-Genoa.

Gli azzurri si sono allenati al SSC Napoli Training Center in vista del match di domani contro il Genoa al Maradona, alle ore 18:00.

Il gruppo ha svolto una fase di attivazione e successivamente lavoro tecnico-tattico.

