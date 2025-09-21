Napoli: Il report dell’allenamento

Meno uno a Napoli-Pisa.
Gli azzurri si sono allenati al SSC Napoli Training Center in vista del match di domani contro il Pisa al Maradona, alle ore 20:45.
Il gruppo ha svolto una fase di attivazione e a seguire lavoro tecnico-tattico.
Vince l’Atalanta pari a Cremona
La Roma si aggiudica il derby
Amir Rrahmani è tornato ad allenarsi con il gruppo
McTominay:”A Napoli emozioni mai provate prima” E svela il suo sogno
Gilardino:”A Napoli senza paura”.
Derby di Roma ad altissima tensione
Il Milan vince a Udine
Il Verona ferma la Juventus
Il Bologna vince il primo anticipo del sabato.
Napoli-Pisa. Ipotesi formazione con rotazioni