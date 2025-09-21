Napoli

Napoli: Il report dell’allenamento

Pubblicato il

Meno uno a Napoli-Pisa.

 

 

Gli azzurri si sono allenati al SSC Napoli Training Center in vista del match di domani contro il Pisa al Maradona, alle ore 20:45.

Il gruppo ha svolto una fase di attivazione e a seguire lavoro tecnico-tattico.

 

