Napoli, il report dell’allenamento a Castel Volturno

Gli altri uomini della rosa, dopo un lavoro di forza in palestra, sono stati impegnati sul campo 1 in una fase di riscaldamento in campo ed esercitazione di tiri.

Hysaj si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del muscolo gastrocnemio della gamba sinistra. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo.

Elongazione al quadricipite della coscia sinistra per Demme. Il centrocampista azzurro ha iniziato le terapie e sarà valutato quotidianamente”.