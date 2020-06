Napoli: il report dell’allenamento al San Paolo

Seduta pomeridiana per il Napoli al San Paolo. Dopo la conquista della Coppa Italia, gli azzurri preparano il match contro il Verona al Bentegodi per la 27esima giornata di Serie A in programma martedì 23 giugno alle ore 19.30.

Prima parte di sessione dedicata alla fase aerobica.

Di seguito esercitazione tecnica di passaggi con l’utilizzo di sagome.

Chiusura con mini torneo di 3 squadre a tutto campo.

Lobotka ha svolto la prima parte della seduta svolgendo lavoro differenziato e seconda parte col gruppo.

Fonte SSC Napoli

Comments

comments